Паредес может перейти из «ПСЖ» в «Бетис» - Советский спорт
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01 сентября 2019 00:51Футбол

Паредес может перейти из «ПСЖ» в «Бетис»

Хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на RMC Sport, руководство двух клубов ведут переговоры о трансфере 25-летнего полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагал аргентинца двум итальянским командам - «Интеру» и «Милану».

Напомним, что Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 годы откуда в конце января 2019 года перебрался в «ПСЖ» за 40 миллионов евро. В составе парижан полузащитник отыграл 26 матчей, в которых сделал две результативные передачи и заработал три желтые карточки.

Добавим, что действующий контракт Паредеса с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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