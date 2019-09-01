Паредес может перейти из «ПСЖ» в «Бетис»

Как сообщает Goal.com со ссылкой на RMC Sport, руководство двух клубов ведут переговоры о трансфере 25-летнего полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагал аргентинца двум итальянским командам - «Интеру» и «Милану».
Напомним, что Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 годы откуда в конце января 2019 года перебрался в «ПСЖ» за 40 миллионов евро. В составе парижан полузащитник отыграл 26 матчей, в которых сделал две результативные передачи и заработал три желтые карточки.
Добавим, что действующий контракт Паредеса с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон Шомуродов забил дважды. Видео всех голов 8-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 8-го тура РПЛ. 31.08.2019 21:00 Футбол Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев 23 килограмма и 10 литров: каким теперь будет главный трофей молодежки МХЛ представила новый Кубок Харламова 30.08.2019 14:13 Хоккей Кузютина Елена Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей Вера Звонарева: Не хотела бы жить в Нью-Йорке Перед вылетом в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США гостем нашей редакции стала Вера Звонарева. 23.08.2019 09:40 Теннис Волохов Юрий, Мысин Николай Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Петербург не помешает ЦСКА взять второй Кубок. Прогнозы на сезон КХЛ Московские армейцы сделают все, чтобы завоевать второй подряд Кубок Гагарина. У них для этого есть неплохие шансы. 28.08.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев Михаил Погорелов в «Зените». Как к этому относиться? Обсуждаем один из незаметных, но весьма симптоматичных переходов. 30.08.2019 19:03 Футбол Терехов Сергей