Берише за гол «Тамбову» подарили автомобиль Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что футболист клуба Бернард Бериша получил в подарок автомобиль.

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Полузащитник забил в концовке матча восьмого тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1).

«После завершения матча между командами „Ахмат“ и „Тамбов“ полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова – генерального спонсора „Ахмата“ – автомобиль. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы», – написал Даудов в своем инстаграме.