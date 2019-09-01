Кульчий – и. о. главного тренера «Гомеля» Экс-полузащитник сборной Белоруссии Александр Кульчий станет исполняющим обязанности главного тренера «Гомеля» после увольнения нынешнего наставника – Алексея Меркулова, утверждает «Прессбол».

После 12 туров «Гомель» занимает 13-е место в чемпионате Белоруссии.

Кульчий известен по выступлениям за «Динамо», «Шинник», «Томь», «Ростов», «Краснодар» и «Сибирь». На его счету 17 мячей в 291 игре в элите чемпионата России.