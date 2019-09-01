Джо Коул: Думаю, Лэмпард очень доволен жеребьевкой Лиги чемпионов - Советский спорт
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01 сентября 2019 09:30ФутболКоноплев Александр

Джо Коул: Думаю, Лэмпард очень доволен жеребьевкой Лиги чемпионов

Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул отметил, что лондонцам попались удобные соперники по групповому этапу Лиги чемпионов.

«Челси» достались «Аякс», «Лилль», «Валенсия».

– Не думаю, что Лига чемпионов будет в приоритете у «Челси», но из группы команда выйдет, а дальше посмотрим. Думаю, Фрэнк Лэмпард очень доволен жеребьевкой, ведь достались команды, до которых очень близко лететь. «Челси» избежал пяти- и шестичасовых перелетов, поэтому Лэмпард точно рад, – передает слова Коула Football.London.

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