AS назвал сэйв Чернова лучшим за десятилетие (видео) Испанская газета AS высоко оценила спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1).

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На последней минуте футболист дважды вынес мяч с линии ворот. При этом повторный удар Лука Джорджевич наносил, когда Чернов лежал на газоне.

«Мы увидели лучшее оборонительное действие последнего десятилетия. Он сделал чудо», – заключил AS.