AS назвал сэйв Чернова лучшим за десятилетие (видео)

На последней минуте футболист дважды вынес мяч с линии ворот. При этом повторный удар Лука Джорджевич наносил, когда Чернов лежал на газоне.
«Мы увидели лучшее оборонительное действие последнего десятилетия. Он сделал чудо», – заключил AS.
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