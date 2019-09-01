«Урал» победил «Краснодар» в молодежном первенстве - Советский спорт
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01 сентября 2019 10:02ФутболКоноплев Александр

«Урал» победил «Краснодар» в молодежном первенстве

В матче восьмого тура молодежного первенства России «Урал» дома обыграл «Краснодар» – 1:0.

Единственный мяч на второй минуте забил Макс Жестарев.

«Урал» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Краснодар» – 11-й с десятью очками.

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