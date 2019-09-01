«Урал» победил «Краснодар» в молодежном первенстве

Единственный мяч на второй минуте забил Макс Жестарев.
«Урал» с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Краснодар» – 11-й с десятью очками.
Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей «Локомотив» потерял три очка и Алексея Миранчука. «Ростов» возглавил таблицу РПЛ Команда Юрия Семина проиграла на своем поле «Ростову» и потеряла из-за травмы одного из своих лидеров. 31.08.2019 18:54 Футбол Мощенко Захар Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Шомуродов забил дважды. Видео всех голов 8-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 8-го тура РПЛ. 31.08.2019 21:00 Футбол Алексей Морозов: Агенты и даже родители переманивают молодежь за океан Управляющий директор МХЛ, российский хоккеист Алексей Морозов о возможностях развития карьеры молодых хоккеистов в России. 31.08.2019 10:23 Хоккей Кузютина Елена Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US Open Лучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6. 26.08.2019 22:02 Теннис Мысин Николай Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года. Но это пока неофициально Мы еще не знаем, примет ли «Зенит» участие в Лиге чемпионов 2020/2021. Но по крайней мере один матч турнира в Санкт-Петербурге наверняка состоится. Причем, самый главный. Финал! 31.08.2019 14:55 Футбол Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив) Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». 10.07.2019 08:00 Фигурное катание Кузина Наталья Армейцы и «Ак Барс» – главные претенденты на Кубок Континента. Остальным будет сложно Лишь три команды реально могут побороться за трофей. 29.08.2019 16:37 Хоккей Костяев Иван