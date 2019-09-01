«Урал» – «Краснодар». Ари вывел гостей вперед (видео) «Урал» – «Краснодар» – 1:2.

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В матче восьмого тура российской премьер-лиги «Урал» – «Краснодар» забит третий мяч. Его автором на 37-й минуте встречи стал нападающий гостей Ари.

Для россиянина бразильского происхождения это 59-й гол в российском чемпионате.