21-летний Эдуар из «Селтика» забил свой пятый гол в матчах против «Рейнджерс» - Советский спорт
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01 сентября 2019 15:12ФутболКоноплев Александр

21-летний Эдуар из «Селтика» забил свой пятый гол в матчах против «Рейнджерс»

В матче четвертого тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» – «Селтик» открыт счет.

Его автором стал 21-летний форвард гостей Одсон Эдуар.

Это пятое участие француза в главном шотландском дерби. В предыдущих четырех матчах он забил четыре мяча и сделал две голевых передачи.

Рекорд противостояния установлен форвардом «Рейнджерс» Алли Маккойстом, который забил 27 мячей в 55 матчах против «Селтика».

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