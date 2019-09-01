21-летний Эдуар из «Селтика» забил свой пятый гол в матчах против «Рейнджерс» В матче четвертого тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» – «Селтик» открыт счет.

Его автором стал 21-летний форвард гостей Одсон Эдуар.

Это пятое участие француза в главном шотландском дерби. В предыдущих четырех матчах он забил четыре мяча и сделал две голевых передачи.

Рекорд противостояния установлен форвардом «Рейнджерс» Алли Маккойстом, который забил 27 мячей в 55 матчах против «Селтика».