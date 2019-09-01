«Селтик» обыграл «Рейнджерс» В матче четвертого тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» на своем поле уступил «Селтику» – 0:2.

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У победителей отличились Одсон Эдуар (32-я минута) и Джонатан Хайес (90+3).

«Селтик» с 12 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Рейнджерс» – вторые с девятью очками.