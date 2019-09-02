Мак перейдет в «Коньяспор» - Советский спорт
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02 сентября 2019 09:38ФутболЛипкин Антон

Мак перейдет в «Коньяспор»

«Зенит» продаст легионера в Турцию.

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак перейдет в «Коньяспор», сообщает Yeni Meram.

В понедельник 28-летний словак должен прибыть в Конью для подписания контракта. По информации источника, чемпионы России решили продать Мака после приобретения бразильца Малкома.

На игрока также претендовал «Бешикташ», но он выбрал для продолжения карьеры «Коньяспор», который на старте нового чемпионата Турции трижды сыграл вничью и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Мак перешел в «Зенит» в 2016 году из ПАОКа, а через сезон вернулся в греческий клуб на один год в аренду. За два сезона в «Зените» Мак провел за команду 63 матча, в которых забил 12 голов и сделал десять результативных передач.

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