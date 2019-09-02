Полузащитник «Зенита» Роберт Мак перейдет в «Коньяспор», сообщает Yeni Meram.
В понедельник 28-летний словак должен прибыть в Конью для подписания контракта. По информации источника, чемпионы России решили продать Мака после приобретения бразильца Малкома.
На игрока также претендовал «Бешикташ», но он выбрал для продолжения карьеры «Коньяспор», который на старте нового чемпионата Турции трижды сыграл вничью и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Мак перешел в «Зенит» в 2016 году из ПАОКа, а через сезон вернулся в греческий клуб на один год в аренду. За два сезона в «Зените» Мак провел за команду 63 матча, в которых забил 12 голов и сделал десять результативных передач.
Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда. 25.08.2019 01:44 Бокс Усачев Владислав Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил Виктор Гончаренко: Влашич и в полнакала достаточно ярко горит На пресс-конференции после матча «Арсенал» - ЦСКА (1:2) главный тренер гостей Виктор Гончаренко назвал победу закономерной. 01.09.2019 19:19 Футбол Аполоник Дмитрий Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US Open Лучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6. 26.08.2019 22:02 Теннис Мысин Николай Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай