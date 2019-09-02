Коноплянка близок к переходу в «Шахтер» Украинец выступал на родине за «Днепр».

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка близок к тому, чтобы стать игроком «Шахтера», сообщает в твиттере журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

29-летний украинец принадлежит «Шальке» с 2016 года. В прошлом сезоне он редко попадал в стартовый состав и провел в трех турнирах (бундеслига, Кубок Германии и Лига чемпионов) 21 матч. На его счету один гол и две результативные передачи.

Контракт игрока сборной Украины с «Шальке» рассчитан до 2020 года. В нынешнем сезоне он ни разу не попадал в заявку команды на матчи. Ранее сообщалось, что Коноплянка продолжит карьеру в «Бешикташе», однако вариант с клубом из Стамбула сорвался.

Отметим, что Коноплянка является воспитанником «Днепра» и выступал за команду до лета 2015 года.