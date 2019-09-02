Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз стал одноклубником Сычева

Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз продолжит карьеру в чемпионате Армении. Сегодня, 2 сентября, он перебрался в «Пюник». О других деталях сделки не уточняется.
Последним клубом игрока был турецкий «Бешикташ», куда он перебрался из «Спартака» в 2016 году. Также Озбилиз выступал за голландский «Виллем II» и «Райо Вальекано».
Добавим, что ранее «Пюник» подписал известного российского форварда Дмитрия Сычева.
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