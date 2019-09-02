Турбин получил «неуд» за работу в матче «Арсенал» – ЦСКА Главный судья не удалил Облякова.

Арбитр Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку за работу на матче восьмого тура премьер-лиги «Арсенал» – ЦСКА (1:2), сообщает «Р-Спорт».

«Речь, в частности, идет об ошибке рефери, когда в начале второго тайма он не показал вторую желтую карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову за толчок соперника после остановки игры», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ЦСКА одержал волевую победу. Голы у гостей забили полузащитник Ильзат Ахметов и защитник Седрик Гогуа, проводивший свой первый матч за команду.

Отметим, что Обляков получил предупреждение на 48-й минуте, а 75-й – был заменен на Кристияна Бистровича.

Добавим, что в роли инспектора на матче работал Юрий Чеботарев.