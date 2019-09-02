Обухов расторг контракт с «Сочи». Он перешел в команду два месяца назад Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Российский нападающий Владимир Обухов покинул футбольный клуб «Сочи».

Напомним, 27-летний воспитанник «Спартака» перебрался в клуб этим летом из «Мордовии» за 100 тысяч евро. Он провел предсезонную подготовку в этой команде, отыграв 4 матча.

В текущем сезоне РПЛ он трижды выходил на поле и не отметился голевыми действиями.

Ранее футболист выступал за «Кубань» и «Тамбов».