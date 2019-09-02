Коноплянка стал игроком «Шахтера» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 сентября 2019 20:07ФутболКоноплев Александр

Коноплянка стал игроком «Шахтера»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка продолжит карьеру в «Шахтере».

О трансфере в своем фейсбуке сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

– Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее, – написал менеджер.

В минувшем сезоне на счету хавбека один забитый мяч в 13 матчах за «Шальке». Также футболистом интересовался «Бешикташ».

Вячеслав Грулев: Уже примерно понимаем, как будем играть с Сербией и Болгарией Молодежная сборная России в Новогорске провела первую тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы – 2021 с Сербией и Болгарией. 02.09.2019 16:35 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
«Краснодар» победил «Урал» на выезде и возглавил турнирную таблицу «Урал» – «Краснодар». Гости забили два мяча за две минуты (видео) Главный тренер «Краснодара»: Сложно что-то объяснить
«Когда Чуди бросает, становится очень страшно» Авторы голов «Авангарда» Коди Фрэнсон и Максим Чудинов раскрыли секрет своих неотразимых бросков, а главные тренеры были куда сдержаннее в эмоциях. 01.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US Open Лучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6. 26.08.2019 22:02 Теннис Мысин Николай
Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео) 13-летняя фигуристка из группы Тутберидзе исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп (видео)
Григорий Денисенко: Краги еще не сбрасывал, но могу Нападающий «Локо» Григорий Денисенко о Кубке мира, своем характере и переходе во взрослый хоккей 30.08.2019 17:00 Хоккей Кузютина Елена
Прядкин ответил за Сутормина и за «Газпром» В ответ на призывы СМИ, в том числе и нашего издания, премьер-лига возобновила практику послетуровых пресс-конференций с участием своего президента Сергея Прядкина. Правда, опять - не без странных предисловий. 02.09.2019 19:43 Футбол Мощенко Захар
Жирков, Чернов или Карпин: кто стал главным героем 8-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 8-го тура РПЛ. 02.09.2019 13:00 Футбол
23 килограмма и 10 литров: каким теперь будет главный трофей молодежки МХЛ представила новый Кубок Харламова 30.08.2019 14:13 Хоккей Кузютина Елена
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Новости Все новости: Баскетбол
20:16 Футбол «Оренбург» подписал шведского полузащитника
20:07 Футбол Коноплянка стал игроком «Шахтера»
19:45 Футбол Караваев перешел в «Зенит»
19:32 Футбол Навас стал игроком «ПСЖ», Ареоля перешел в «Реал» (видео)
19:30 Хоккей «Автомобилист» одержал волевую победу над «Северсталью»
19:21 Футбол Сергей Прядкин: У всех клубов РПЛ есть вопросы, тему судейства обязательно рассмотрим
19:21 Хоккей СКА победил «Металлург» на выезде
19:13 Футбол В Германии закрылось летнее трансферное окно
18:59 Футбол Ригони перешел из «Зенита» в «Сампдорию»
18:55 Футбол Источник: ЦСКА запросил у «Валенсии» 35 млн евро за Марио Фернандеса
18:48 Футбол «Карабах» подписал Беговича
18:47 Андрей Кириленко: Сборная России выполнила задачу-минимум
18:43 Футбол Дико снова будет работать со Слуцким
18:31 Футбол Газизов – об Игбуне: Держать немотивированного игрока с большой зарплатой сложновато для «Уфы»
18:20 Футбол Президент «ПСЖ» обозначил трансферный ценник на Неймара
18:08 Футбол Лукас Сантос стал игроком ЦСКА
17:58 Футбол Защитник «Бенфики» Лысцов перешел в «Крылья Советов»
17:38 Баскетбол Сборная России обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира
17:25 Футбол Игбун перешел в московское «Динамо»
17:07 Футбол Защитник «Севильи» Кьяер перешел в «Аталанту» (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика