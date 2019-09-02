Коноплянка стал игроком «Шахтера» Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка продолжит карьеру в «Шахтере».

О трансфере в своем фейсбуке сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

– Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее, – написал менеджер.

В минувшем сезоне на счету хавбека один забитый мяч в 13 матчах за «Шальке». Также футболистом интересовался «Бешикташ».