Коноплянка стал игроком «Шахтера»

О трансфере в своем фейсбуке сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.
– Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее, – написал менеджер.
В минувшем сезоне на счету хавбека один забитый мяч в 13 матчах за «Шальке». Также футболистом интересовался «Бешикташ».
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