Мевля – восьмой зенитовец в «Сочи» «Зенит» объявил об уходе защитника Михи Мевли.

Он стал игроком «Сочи», подписав с южанами двухлетний контракт.

«31 августа 2017-го присоединился к «Зениту», провел 43 матча и забил один мяч. Вторую половину прошлого сезона отыграл в «Ростове» на правах аренды. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Миху Мевлю и желает удачи в дальнейшей карьере!», – написано на официальном сайте петербургского клуба.

Ранее из «Зенита» в «Сочи» перешли Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.