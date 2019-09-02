Мевля – восьмой зенитовец в «Сочи»

Он стал игроком «Сочи», подписав с южанами двухлетний контракт.
«31 августа 2017-го присоединился к «Зениту», провел 43 матча и забил один мяч. Вторую половину прошлого сезона отыграл в «Ростове» на правах аренды. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Миху Мевлю и желает удачи в дальнейшей карьере!», – написано на официальном сайте петербургского клуба.
Ранее из «Зенита» в «Сочи» перешли Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.
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