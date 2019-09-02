СМИ: Ташаев может перейти в «Рубин» Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев может отправиться в годичную аренду в «Рубин», сообщает Sport24.

Загрузка... Ташаев перешел в «Спартак» летом 2018 года. На его счету две результативных передачи в 28 матчах за клуб во всех турнирах. Ранее хавбек выступал за «Динамо».