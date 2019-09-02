Источник: Ташаев перешел в «Рубин»

Футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона без права выкупа.
Ташаев перешел в «Спартак» из московское «Динамо» летом 2018 года. На его счету две передачи в 26 играх за красно-белых.
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