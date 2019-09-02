Источник: Ташаев перешел в «Рубин» «Спартак» и «Рубин» согласовали переход полузащитника Александра Ташаева, утверждает «Чемпионат».

Футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона без права выкупа.

Ташаев перешел в «Спартак» из московское «Динамо» летом 2018 года. На его счету две передачи в 26 играх за красно-белых.