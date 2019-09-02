Официально: Ташаев будет играть в «Рубине» на правах аренды Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев подписал контракт с «Рубином».

Загрузка... Он будет выступать на правах аренды до конца сезона 2019/20. Футболист взял 88-й игровой номер. В нынешнем сезоне Ташаев провел три матча за «Спартак». Александр Ташаев перешёл в «Рубин» на правах аренды! 🙌🏻



Добро пожаловать! ❤️💚



Подробнее 👉🏻 https://t.co/At3juHogZg pic.twitter.com/Lqc99Jk0eV — «Рубин» Казань (@fcrk) September 2, 2019