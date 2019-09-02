Итальянский клуб интересовался Смольниковым Защитник «Зенита» Игорь Смольников желает остаться в петербургском клубе, несмотря на скорое истечение контракта.

Об этом сообщил его агент Александр Маньяков.

– Игорь сказал мне, что пока не будет решения по «Зениту», не инициировать никаких переговоров. Практически все летнее трансферное окно я не занимался этим вопросом. Был интерес из одной команды серии А, но я не форсировал переговоров. В приоритете – «Зенит», – приводит слова Маньякова «Спорт день за днем».