Итальянский клуб интересовался Смольниковым - Советский спорт
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02 сентября 2019 23:00ФутболКоноплев Александр

Итальянский клуб интересовался Смольниковым

Защитник «Зенита» Игорь Смольников желает остаться в петербургском клубе, несмотря на скорое истечение контракта.

Об этом сообщил его агент Александр Маньяков.

– Игорь сказал мне, что пока не будет решения по «Зениту», не инициировать никаких переговоров. Практически все летнее трансферное окно я не занимался этим вопросом. Был интерес из одной команды серии А, но я не форсировал переговоров. В приоритете – «Зенит», – приводит слова Маньякова «Спорт день за днем».

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