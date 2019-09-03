Евгений Левченко: Караваев не уступает Смольникову ни в чем

– Для «Зенита» это отличное приобретение. Караваев отлично адаптировался к европейскому стилю игры. Это тот футболист, который сейчас станет на вес золота для российского чемпионата. Он один из немногих игроков, которые за рубежом показывают достаточно стабильный футбол. Я считаю, Караваев будет прогрессировать и дальше.
Я уверен, что у Вячеслава очень крепкий характер. Я уважаю Смольникова как игрока, но Караваев все-таки тот футболист, который не уступает Смольникову ни в чем. Это разные футболисты, но по характеру Караваев мне очень сильно импонирует. Он не сдается, а борется. Шикарный футболист, – приводит слова Левченко «Спорт день за днем».
Считается, что петербуржцы заплатили за Караваева восемь миллионов евро.
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