УЕФА назначил арбитров на матч сборных России и Шотландии Встреча пройдет в пятницу, 6 сентября.

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Стали известны имена арбитров, получивших назначение на матч квалификации Евро-2020 между сборными Шотландии и России.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным рефери назначен Тасос Сидиропулос из Греции. Помогать ему будут соотечественники – Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери стал Яннис Пападопулос.

Напомним, встреча сборных Шотландии и России состоится в пятницу, 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало поединка – в 21:45 мск.