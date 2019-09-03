УЕФА назначил арбитров на матч сборных России и Шотландии

Стали известны имена арбитров, получивших назначение на матч квалификации Евро-2020 между сборными Шотландии и России.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным рефери назначен Тасос Сидиропулос из Греции. Помогать ему будут соотечественники – Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым рефери стал Яннис Пападопулос.
Напомним, встреча сборных Шотландии и России состоится в пятницу, 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало поединка – в 21:45 мск.
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