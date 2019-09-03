Российский защитник намерен играть за сборную Азербайджана - Советский спорт
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03 сентября 2019 18:34ФутболКоноплев Александр

Российский защитник намерен играть за сборную Азербайджана

Воспитанник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов обратился в Азербайджанскую федерацию футбола по поводу выступлений за сборную этой страны, утверждает Azerisport.

Сейчас футболист принадлежит БАТЭ, но тренируется с «Сумгаитом».

В составе юношеской сборной России Ходжаниязов стал чемпионом Европы в 2013 году и выиграл серебро Евро-2015.

Кроме «Зенита» футболист выступал за «Амкар», «Орхус», петербургское «Динамо», «Балтика» и «Урал».

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