Российский защитник намерен играть за сборную Азербайджана Воспитанник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов обратился в Азербайджанскую федерацию футбола по поводу выступлений за сборную этой страны, утверждает Azerisport.

Сейчас футболист принадлежит БАТЭ, но тренируется с «Сумгаитом».

В составе юношеской сборной России Ходжаниязов стал чемпионом Европы в 2013 году и выиграл серебро Евро-2015.

Кроме «Зенита» футболист выступал за «Амкар», «Орхус», петербургское «Динамо», «Балтика» и «Урал».