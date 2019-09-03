Дмитрий Селюк: Дзюба без проблем мог бы поехать в Англию Известный агент Дмитрий Селюк считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба ошибся с выбором агента.

Это обстоятельство помешало футболисту перейти в английский клуб.

– Дзюба без проблем мог бы поехать в Англию. Но здесь очень важен правильный выбор агента.

– Вы намекаете, что у Дзюбы не тот агент?

– Он договаривался с агентством Жорже Мендеша, но у того много португальских игроков. Здесь надо отметить важный момент. Португальцы – молодцы. Они проталкивают друг друга: агент – тренера, тот зовет футболистов из своей страны. В России, наоборот, создается ощущение, что все друг другу вставляют палки в колеса, – приводит слова Селюка «Спорт день за днем».