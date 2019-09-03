Краневиттер и Мак попали в заявку «Зенита» на Лигу чемпионов

В список из 23 футболистов попали полузащитники Роберт Мак и Матиас Краневиттер, с которыми клуб хотел расстаться в минувшее трансферное окно.
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин.
Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков.
Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
Напомним, что «Зенит» попал в одну группу с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».