Краневиттер и Мак попали в заявку «Зенита» на Лигу чемпионов «Зенит» огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.

Загрузка... В список из 23 футболистов попали полузащитники Роберт Мак и Матиас Краневиттер, с которыми клуб хотел расстаться в минувшее трансферное окно. Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин. Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников. Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков. Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком. Напомним, что «Зенит» попал в одну группу с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».