Сборная России вылетает в Шотландию Футболисты сборной России вылетают из Москвы в Глазго на матч против команды Шотландии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Новости СМИ2 Встреча 5-го тура квалификационного турнира пройдет 6 сентября в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк». Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Напомним, что после четырех игр отборочного раунда сборная России набрала 9 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая идущей на первом месте команде Бельгии три очка. Вылетаем в Глазго! ✈️ pic.twitter.com/Ywgo5JO3CT — Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2019