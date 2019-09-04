Сборная России вылетает в Шотландию

Встреча 5-го тура квалификационного турнира пройдет 6 сентября в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
Напомним, что после четырех игр отборочного раунда сборная России набрала 9 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая идущей на первом месте команде Бельгии три очка.
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