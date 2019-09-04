Александр Ташаев: В «Спартаке» не удалось проявить себя по максимуму Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев прокомментировал свой переход из «Спартака» в казанскую команду на правах аренды.

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- Настроение хорошее, ребята хорошо приняли в команде. Много кого знал, в принципе, поэтому все замечательно. Переговоры недолго шли, решение принялось буквально там час-полтора, потому что все быстро было. Подписал контракт и на утро сразу вылетел в Казань.

Конечно, каждому футболисту важно игровое время. В «Спартаке» у меня его было очень мало, и поэтому не удалось проявить себя по максимуму. Надеюсь, в «Рубине» у меня получится исправить это, - рассказал Ташаев в интервью пресс-службе казанской команды, видео которого опубликовано на официальном канале «Рубина» в Youtube.

Напомним, что Ташаев перешел в «Спартак» в июле 2018 года, с тех пор вингер провел за московскую команду 28 матчей, записав на свой счет две голевые передачи.