Григор Димитров – об игре с Медведевым на US Open: Нас ждет непростой матч

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в матче ½ финала US Open.
«Медведев играет великолепно. Он уверен в себе. Ранее он победил в Цинциннати и добился серьезного прогресса здесь, в Нью-Йорке.
Честно говоря, я не следил за его выступлением на сто процентов. Видел, как он играет, но немного. Очевидно, что Даниил все делает правильно. Думаю, нас ждет непростой матч», – приводит слова Димитрова пресс-служба US Open.
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