Григор Димитров – об игре с Медведевым на US Open: Нас ждет непростой матч Встреча состоится 6 сентября и стартует в 18.00 по московскому времени.

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Болгарский теннисист Григор Димитров поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в матче ½ финала US Open.

«Медведев играет великолепно. Он уверен в себе. Ранее он победил в Цинциннати и добился серьезного прогресса здесь, в Нью-Йорке.

Честно говоря, я не следил за его выступлением на сто процентов. Видел, как он играет, но немного. Очевидно, что Даниил все делает правильно. Думаю, нас ждет непростой матч», – приводит слова Димитрова пресс-служба US Open.