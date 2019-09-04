Сборная России прилетела в Глазго (фото) - Советский спорт
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04 сентября 2019 23:29ФутболГичунцев Артур

Сборная России прилетела в Глазго (фото)

Национальной команде предстоит матч в рамках квалификации Евро-2020.

Футболисты сборной России, а также тренерский штаб, прибыли в Глазго, где им предстоит матч с командой Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

Напомним, встреча состоится в пятницу, 6 сентября и стартует в 21.45 по московскому времени.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают 2-е место в группе I, набрав 9 очков. В активе шотландцев – 4-я позиция и 6 баллов.

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