Сборная России прилетела в Глазго (фото) Национальной команде предстоит матч в рамках квалификации Евро-2020.

Футболисты сборной России, а также тренерский штаб, прибыли в Глазго, где им предстоит матч с командой Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

Напомним, встреча состоится в пятницу, 6 сентября и стартует в 21.45 по московскому времени.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают 2-е место в группе I, набрав 9 очков. В активе шотландцев – 4-я позиция и 6 баллов.