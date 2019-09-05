Сергей Кирьяков: России нельзя играть с Шотландией от обороны Россия и Шотландия проведут матч отбора Евро-2020 в пятницу в Глазго.

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.

«Если учитывать сильные и слабые стороны обеих команд, то сборной России нельзя играть от обороны, нужно навязывать свой футбол, – приводит ТАСС слова Кирьякова. – Первые минуты будут самыми тяжелыми, надо выдержать натиск, потому что шотландцы захотят показать, что намерены победить, и побегут вперед».

Напомним, после четырех туров Россия набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.

Матч Шотландия – Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало игры – 21:45 (мск).