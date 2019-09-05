Юран дал прогноз на матч сборных России и Шотландии Встреча состоится в Глазго.

Бывший форвард сборной России Сергей Юран поделился ожиданиями от матча национальной команды с коллективом из Шотландии. Напомним, игра состоится в рамках квалификации Евро-2020 и пройдет завтра, 6 сентября. Начало встречи – 21.45 мск.

«С шотландцами и англичанами у нас всегда были непростые матчи. Они уже обожглись с Казахстаном, когда тренер привез игроков из чемпионата Шотландии, так что этот матч очень важен для них. Если Россия выиграет, то у шотландцев будут проблемы с выходом на ЧЕ. Будет сложный матч, но я думаю, что наша сборная не проиграет. Да, шотландцы, да, тяжело, но тут главное – не уступить в борьбе и в подборе мяча. Если в этих компонентах не уступим, то хотя бы ничья будет.

У шотландцев запредельная самоотдача, не жалеют ни себя, ни того парня! Если прочувствуют, что мы по борьбе и подборам уступаем, то сыграют в более силовой футбол, нам будет совсем трудновато. Но в целом не должно быть серьезных проблем. Думаю, Черчесов понимает значимость этого матча, заостряет внимание на просмотр и анализ матчей Шотландии. У соперника все игроки из АПЛ приехали, будут готовы. Для них поражение от сборной России – не катастрофа, конечно, но все же уменьшит шансы на выход на ЧЕ», – цитирует Юрана Sport24.ru.