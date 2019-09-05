Сборная России в полном составе потренировалась на «Хэмпден Парк» Сборная России провела тренировку перед матчем с Шотландией.

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Сборная России в полном составе провела тренировку на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией, сообщает «Р-Спорт». В занятии приняли участие все 26 игроков, вызванных на сбор главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

Напомним, после четырех туров Россия набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.

Матч Шотландия – Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры – 21:45 (мск).

Также в нынешнюю международную паузу сборная России сыграет 9 сентября с Казахстаном в Калининграде.