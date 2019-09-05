Сборная России в полном составе потренировалась на «Хэмпден Парк»

Сборная России в полном составе провела тренировку на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией, сообщает «Р-Спорт». В занятии приняли участие все 26 игроков, вызванных на сбор главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
Напомним, после четырех туров Россия набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
Матч Шотландия – Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры – 21:45 (мск).
Также в нынешнюю международную паузу сборная России сыграет 9 сентября с Казахстаном в Калининграде.
Руслан Камболов: Едем играть в Глазго как хозяева Вызванный в сборную вместо травмированного Алексея Миранчука полузащитник «Краснодара» рассказал о подготовке к матчу с шотландцами. 04.09.2019 13:45 Футбол Григорьевская Юлия Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Георгий Джикия: С Оздоевым торт ели вместе Защитник сборной России Георгий Джикия после тренировки в Новогорске рассказал о подготовке к отборочному матчу Евро-2020 с Шотландией. 04.09.2019 15:00 Футбол Григорьевская Юлия «Перестаньте петь Хабибу дифирамбы». Олег Тактаров предостерегает Остаются считанные дни до боя 7 сентября Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье за титул чемпиона мира в легком весе. Своими ожиданиями от боя поделился многократный чемпион по смешанным единоборствам и известный актер Олег Тактаров. 04.09.2019 12:30 ММА Августин Александр Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай «Ты накинь, дорогая, на плечи...» Эмблемой ЧМ-2022 стала шаль в виде восьмерки Катар представил символику мирового первенства 2022 года. 03.09.2019 22:30 Футбол Алексей Еременко: В сборной Шотландии есть ребята опаснее Робертсона Бывший полузащитник «Сатурна», «Рубина», сборной Финляндии и шотландского «Килмарнока» поделился мнением о ближайшем сопернике россиян в отборе к Евро-2020. 05.09.2019 14:22 Футбол Августин Александр Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев