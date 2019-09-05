Артем Дзюба: Сборная Шотландии – очень крепкая команда, нас ждет тяжелый матч Встреча квалификации Евро-2020 состоится в пятницу, 6 сентября и пройдет в Глазго. Начало поединка – 21.45 мск. Форвард сборной России Артем Дзюба дал комментарий перед матчем с командой Шотландии. «Очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Мы знаем, с кем сыграем. Конечно, выделяется Робертсон. Нас ждет очень тяжелая игра. Газон очень хороший на стадионе! Здесь похоже на «Лужники» – далеко трибуны от поля. А так – погода хорошая, атмосфера, поле. Это все, что нас интересует. В Шотландии всегда умели болеть. Я присутствовал, так сказать, на матчах с «Селтиком»… Потрясающая атмосфера. Но завтра мы хотим победить», – цитирует Дзюбу Sport24.ru.

Загрузка...

Форвард сборной России Артем Дзюба дал комментарий перед матчем с командой Шотландии.

«Очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Мы знаем, с кем сыграем. Конечно, выделяется Робертсон. Нас ждет очень тяжелая игра.

Газон очень хороший на стадионе! Здесь похоже на «Лужники» – далеко трибуны от поля. А так – погода хорошая, атмосфера, поле. Это все, что нас интересует.

В Шотландии всегда умели болеть. Я присутствовал, так сказать, на матчах с «Селтиком»… Потрясающая атмосфера. Но завтра мы хотим победить», – цитирует Дзюбу Sport24.ru.