Артем Дзюба: Сборная Шотландии – очень крепкая команда, нас ждет тяжелый матч

Форвард сборной России Артем Дзюба дал комментарий перед матчем с командой Шотландии.
«Очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Мы знаем, с кем сыграем. Конечно, выделяется Робертсон. Нас ждет очень тяжелая игра.
Газон очень хороший на стадионе! Здесь похоже на «Лужники» – далеко трибуны от поля. А так – погода хорошая, атмосфера, поле. Это все, что нас интересует.
В Шотландии всегда умели болеть. Я присутствовал, так сказать, на матчах с «Селтиком»… Потрясающая атмосфера. Но завтра мы хотим победить», – цитирует Дзюбу Sport24.ru.
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