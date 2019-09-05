Станислав Черчесов: Матч с Шотландией – не рядовая игра - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 сентября 2019 17:09ФутболГичунцев Артур

Станислав Черчесов: Матч с Шотландией – не рядовая игра

Встреча квалификации Евро-2020 состоится в пятницу, 6 сентября и пройдет в Глазго. Начало поединка – 21.45 мск.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями перед матчем с командой Шотландии.

«Опыт подсказывает, что новый футболист редко начинает проявлять себя сразу же. Но Комличенко, Бакаев уже второй раз подряд на сборе. Они осваиваются. И если игрок готов – он получит свой шанс. Мы смотрим, изучаем, делаем умозаключения. Но завтра игра не рядовая. Выйдут те, кто будут делать результат.

Знаем, что завтра игра за шесть очков. Не каждый день мы играем с Шотландией. Как бы игра не складывалась – останется еще пять игр. Но все равно завтра очень важный матч. Хотя математикой заниматься бы не хотелось», – цитирует Черчесова Sport24.ru.

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