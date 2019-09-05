Роман Широков: Россия может выиграть Евро, как Португалия три года назад Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил перспективы национальной команды на выход в финальную часть чемпионата Европы.

- Сейчас мы выходим. Можем выиграть турнир, как Португалия три года назад. Главное для нас - это выиграть оставшиеся матчи, тогда мы точно попадем на чемпионат Европы, - рассказал Широков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 6 сентября в рамках квалификационного турнира к Евро-2020 российская сборная в Глазго сыграет против команды Шотландии.