Роман Широков: Россия может выиграть Евро, как Португалия три года назад - Советский спорт
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05 сентября 2019 19:55Футбол

Роман Широков: Россия может выиграть Евро, как Португалия три года назад

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил перспективы национальной команды на выход в финальную часть чемпионата Европы.

- Сейчас мы выходим. Можем выиграть турнир, как Португалия три года назад. Главное для нас - это выиграть оставшиеся матчи, тогда мы точно попадем на чемпионат Европы, - рассказал Широков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 6 сентября в рамках квалификационного турнира к Евро-2020 российская сборная в Глазго сыграет против команды Шотландии.

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