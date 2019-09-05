Сергей Кирьяков: По себе знаю, что с Шотландией очень тяжело играть - Советский спорт
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05 сентября 2019 20:22Футбол

Сергей Кирьяков: По себе знаю, что с Шотландией очень тяжело играть

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.

- Я жду упорного противостояния, потому что для шотландцев это решающий матч в борьбе за два верхних места в таблице. Знаю по себе, что с этой командой очень тяжело играть. Там всегда серьезная поддержка зрителей, футболисты играют с высокой самоотдачей, - приводит слова Кирьякова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что 6 сентября в рамках квалификационного турнира к Евро-2020 сборная России в Глазго сыграет против команды Шотландии.

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