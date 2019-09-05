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05 сентября 2019 20:56Футбол

Дубль Белотти помог сборной Италии обыграть на выезде Армению

Футболисты сборной Италии одержали победу над командой Армении в гостевом матче 5-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла в Ереване и завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянской команды, в составе которой голами отметились Андреа Белотти (28-я и 80-я минуты) и Лоренцо Пеллегрини (77). У армянской сборной точным ударом отметился Александр Карапетян (11), который в компенсированное время первого тайма был удален с поля за вторую желтую карточку.

После этой победы Италия одержала пятую победу и с 15 набранными очками уверенно лидирует в турнирной таблице группы J. Армения, имея в активе 6 очков, занимает третью строчку.

В следующем матче отборочного раунда Италия сыграет в гостях против Финляндии, а Армения на своем поле встретится со сборной Боснии и Герцеговины.

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