Дубль Белотти помог сборной Италии обыграть на выезде Армению

Встреча прошла в Ереване и завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянской команды, в составе которой голами отметились Андреа Белотти (28-я и 80-я минуты) и Лоренцо Пеллегрини (77). У армянской сборной точным ударом отметился Александр Карапетян (11), который в компенсированное время первого тайма был удален с поля за вторую желтую карточку.
После этой победы Италия одержала пятую победу и с 15 набранными очками уверенно лидирует в турнирной таблице группы J. Армения, имея в активе 6 очков, занимает третью строчку.
В следующем матче отборочного раунда Италия сыграет в гостях против Финляндии, а Армения на своем поле встретится со сборной Боснии и Герцеговины.
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