Комличенко прошел блиц-опрос по истории чемпионатов Европы (видео) Форвард сборной России Николай Комличенко прошел блиц-опрос по истории чемпионатов Европы.

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Форвард сборной России @TeamRussia 🇷🇺 Николай Комличенко прошел блиц-опрос🤓 по истории чемпионатов Европы.



Успешно или нет — ответ в видео! pic.twitter.com/h2e0IuZnLH — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) September 5, 2019

Добавим, что после четырех туров квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная России, набрав девять очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая занимающей первое место сборной Бельгии три очка.

В ближайшую пятницу, 6 сентября, российская команда в рамках отборочного раунда в Глазго сыграет против команды Шотландии. Встреча пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 21:45 по московскому времени.