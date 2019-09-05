Швеция в гостях разгромила сборную Фарерских островов Футболисты сборной Швеции переиграли команду Фарерских островов в выездном матче 5-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» и завершилась со счетом 4:0 в пользу шведской команды, в составе Которой голами отметились Александер Исак (12-я и 15-я минуты), Виктор Линделеф (23) и Робин Куайсон (41).

После этой победы сборная Швеции набрала десять очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы F. Команда Фарерских островов, проиграв все пять матчей, занимает последнюю строчку.

В следующем туре отборочного раунда Швеция дома сыграет против Норвегии, а сборная Фарерских островов на выезде встретится с Испанией.