Швеция в гостях разгромила сборную Фарерских островов

Встреча прошла в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» и завершилась со счетом 4:0 в пользу шведской команды, в составе Которой голами отметились Александер Исак (12-я и 15-я минуты), Виктор Линделеф (23) и Робин Куайсон (41).
После этой победы сборная Швеции набрала десять очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы F. Команда Фарерских островов, проиграв все пять матчей, занимает последнюю строчку.
В следующем туре отборочного раунда Швеция дома сыграет против Норвегии, а сборная Фарерских островов на выезде встретится с Испанией.
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