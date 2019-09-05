Финляндия дома оказалась сильнее команды Греции Футболисты сборной Финляндии переиграли Грецию в домашнем матче 5-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла на стадионе «Тампере» и завершилась со счетом 1:0 в пользу финской сборной, в составе которой голом отметился Теэму Пукки (52-я минута, пен.).

После этой игры Финляндия набрала 12 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы J. Греция, имея в активе четыре очка, занимает пятое место.

В следующем туре отборочного раунда Финляндия на своем поле примет сборную Италии, а Греция дома встретится с командой Лихтенштейна.