Финляндия дома оказалась сильнее команды Греции

Встреча прошла на стадионе «Тампере» и завершилась со счетом 1:0 в пользу финской сборной, в составе которой голом отметился Теэму Пукки (52-я минута, пен.).
После этой игры Финляндия набрала 12 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы J. Греция, имея в активе четыре очка, занимает пятое место.
В следующем туре отборочного раунда Финляндия на своем поле примет сборную Италии, а Греция дома встретится с командой Лихтенштейна.
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