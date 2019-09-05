Финляндия дома оказалась сильнее команды Греции - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 сентября 2019 23:38Футбол

Финляндия дома оказалась сильнее команды Греции

Футболисты сборной Финляндии переиграли Грецию в домашнем матче 5-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла на стадионе «Тампере» и завершилась со счетом 1:0 в пользу финской сборной, в составе которой голом отметился Теэму Пукки (52-я минута, пен.).

После этой игры Финляндия набрала 12 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы J. Греция, имея в активе четыре очка, занимает пятое место.

В следующем туре отборочного раунда Финляндия на своем поле примет сборную Италии, а Греция дома встретится с командой Лихтенштейна.

Шотландия – Россия: как играть Черчесову на родине Маклауда Наш автор разобрал по косточкам список российских сборников и предположил, какой состав выставит Станислав Черчесов 6 сентября против Шотландии в Глазго. 04.09.2019 10:00 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Швейцария в концовке матча упустила победу над Ирландией Сборная Испании обыграла Румынию благодаря голам Рамоса и Алькасера Финляндия дома оказалась сильнее команды Греции
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Новый шанс Лукаку, слезы Неймара, возвращение Буффона: итоги трансферного окна Самое примечательное на европейском рынке по итогам летнего трансферного окна-2019. 05.09.2019 09:00 Футбол Зибрак Артем
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Юрий Ганус: Данные московской лаборатории передаются в международные федерации
Камбэк не помог «Салавату», «Авангард» забил Ниеми первым броском «Советский спорт» подводит итоги дня в КХЛ. 03.09.2019 21:15 Хоккей Костяев Иван
Алексей Еременко: В сборной Шотландии есть ребята опаснее Робертсона Бывший полузащитник «Сатурна», «Рубина», сборной Финляндии и шотландского «Килмарнока» поделился мнением о ближайшем сопернике россиян в отборе к Евро-2020. 05.09.2019 14:15 Футбол Августин Александр
«Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван
Георгий Джикия: С Оздоевым торт ели вместе Защитник сборной России Георгий Джикия после тренировки в Новогорске рассказал о подготовке к отборочному матчу Евро-2020 с Шотландией. 04.09.2019 15:00 Футбол Григорьевская Юлия
Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
«До конца матча в себя прийти не могли». Московское «Динамо» стартовало с победы Московское «Динамо» стартовало в 12-м сезоне КХЛ с победы над нижегородским «Торпедо» - 3:2. 02.09.2019 23:12 Хоккей Кузютина Елена
Новости
23:40 Футбол Швейцария в концовке матча упустила победу над Ирландией
23:39 Футбол Сборная Испании обыграла Румынию благодаря голам Рамоса и Алькасера
23:38 Футбол Финляндия дома оказалась сильнее команды Греции
23:37 Футбол Дания разгромила в гостях Гибралтар, забив шесть безответных мячей
23:34 Футбол Швеция в гостях разгромила сборную Фарерских островов
23:01 ММА Дана Уайт: Макгрегора не будет на турнире в Абу-Даби
22:56 Футбол Мбаппе может следующим летом перейти в «Реал»
22:35 ММА Александр Волков: Порье уступает в классе Нурмагомедову по многим параметрам
22:31 Футбол У Месси есть право разорвать контракт с «Барселоной»
22:23 ММА Вадим Немков: Хабиб прервет серию побед Порье
21:59 ММА Ислам Махачев: Бой с Макгрегором? Кто откажется от возможности заработать легкие деньги?
21:27 Футбол Комличенко прошел блиц-опрос по истории чемпионатов Европы (видео)
21:20 Хоккей «Ак Барс» в гостях переиграл «Йокерит»
20:56 Футбол Дубль Белотти помог сборной Италии обыграть на выезде Армению
20:40 Хоккей Фредерик Андерсен: Хочу стать лучше и избежать травм, поэтому раньше вышел на лед
20:22 Футбол Сергей Кирьяков: По себе знаю, что с Шотландией очень тяжело играть
20:03 Футбол Михаил Вартапетов: Переезжаю в Армению! В самое комфортное для меня место на Земле
19:55 Футбол Роман Широков: Россия может выиграть Евро, как Португалия три года назад
19:30 Футбол Эндрю Робертсон: Большое спасибо Слуцкому за время в «Халле»
19:23 Теннис Марат Сафин: Медведев может выиграть US Open
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика