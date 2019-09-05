Сборная Испании обыграла Румынию благодаря голам Рамоса и Алькасера Футболисты сборной Испании одержали победу над командой Румынии в выездном матче 5-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла в Бухаресте на стадионе «Националь» и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, в составе которых голами отметились Серхио Рамос (29-я минута) и Пако Алькасер (47). У румынской сборной отличился Флорин Андоне (59).

Отметим, что на 79-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник испанской команды Диего Льоренте.

После этой победы сборная Испании набрала 15 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы F. Румыния, имея в активе 7 очков, занимает четвертую строчку.

В следующем туре отборочного раунда Испания дома сыграет против команды Фарерских островов, а Румыния на своем поле встретится со сборной Мальты.