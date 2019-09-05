Швейцария в концовке матча упустила победу над Ирландией Футболисты сборной Швейцарии сыграли вничью с командой Ирландии в выездном матче 5-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

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Встреча прошла в Дублине на стадионе «Авива» и завершилась вничью со счетом 1:1. В составе швейцарской сборной голом отметился Фабиан Шер (74-я минута). У ирландской команды отличился Дэвид Макголдрик (85).

После этой игры Ирландия набрала 11 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы D. Швейцария, набрав пять очков, занимает третью строчку.

В следующем туре отборочного раунда Ирландия в гостях сыграет против Грузии, а сборная Швейцарии на своем поле встретится с Гибралтаром.