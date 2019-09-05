Сборная Норвегии дома одержала победу над Мальтой

Встреча прошла в Осло на стадионе «Уллевол» и завершилась со счетом 2:0 в пользу норвежцев, в составе которых голами отметились Сандер Берге (33-я минута) и Джошуа Кинг (45+1, пен.).
После этой игры Норвегия набрала восемь очков и расположилась на третьей сточке в группе F. Мальта с тремя очками занимает пятое место.
В следующем туре отборочного раунда Норвегия в гостях сыграет против Швеции, а Мальта на выезде встретится с Румынией.
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