Россия сыграет с Шотландией в квалификации Евро-2020

Сборная России проведет в пятницу свой пятый матч в отборочном турнире Евро-2020 с Шотландией.
Накануне команда Станислава Черчесова в полном составе провела тренировку на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.
Напомним, после четырех туров Россия набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
Ранее Россия проиграла Бельгии (1:3), после чего победила Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).
Матч Шотландия – Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры – 21:45 (мск).
Также в пятницу в группе I сыграют Сан-Марино – Бельгия и Кипр – Казахстан.
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