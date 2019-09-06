Россия сыграет с Шотландией в квалификации Евро-2020 Начало игры – 21:45 (мск).

Сборная России проведет в пятницу свой пятый матч в отборочном турнире Евро-2020 с Шотландией.

Накануне команда Станислава Черчесова в полном составе провела тренировку на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Напомним, после четырех туров Россия набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.

Ранее Россия проиграла Бельгии (1:3), после чего победила Казахстан (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипр (1:0).

Матч Шотландия – Россия пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры – 21:45 (мск).

Также в пятницу в группе I сыграют Сан-Марино – Бельгия и Кипр – Казахстан.