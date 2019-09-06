В пятницу пройдут девять матчей отборочного турнира Евро-2020

В пятницу в отборочном турнире Евро-2020 пройдут девять матчей. Игры пройдут в группах C, E, G и I.
Центральным станет матч в Гамбурге, где Германия примет Голландию. Команды уже играли в нынешнем отборочном цикле. 24 марта немцы вырвали победу в Амстердаме на последней минуте.
Группа C
Эстония – Белоруссия (Таллин, 19:00)
Германия – Голландия (Гамбург, 21:45)
Группа E
Словакия – Хорватия (Трнава, 21:45)
Уэльс – Азербайджан (Кардифф, 21:45)
Группа G
Австрия – Латвия (Зальцбург, 21:45)
Словения – Польша (Любляна, 21:45)
Группа I
Кипр – Казахстан (Никосия, 19:00)
Сан-Марино – Бельгия (Серравале, 21:45)
Шотландия – Россия (Глазго, 21:45)