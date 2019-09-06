Кокорин и Мамаев будут освобождены по УДО Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены по УДО, сообщает «Интерфакс».

Такое решение принял Алексеевский суд Белгородской области, заседание которого прошло в закрытом режиме. Раньше срока будет также освобожден брат Кокорина Кирилл.

Кокорин и Мамаев до заседания получили хорошую характеристику и заручились поддержкой руководства колонии.

Напомним, братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Братья Кокорины получили по полтора года лишения свободы, Мамаев – год и пять месяцев.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.