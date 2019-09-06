Светлана Кокорина: Знаю, что ребят отпустили, у меня даже слов нет Кокорин и Мамаев освобождены по УДО.

Мама футболиста Александра Кокорина Светлана рассказала об эмоциях после решения Алексеевского суда Белгородской области о досрочном освобождении сына.

«Я уже знаю, что ребят отпустили, – приводит Sport24.ru слова Кокориной. – Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева по УДО.

Кокорин и Мамаев до заседания получили хорошую характеристику и заручились поддержкой руководства колонии.

Напомним, братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.