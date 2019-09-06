Генрих Мхитарян: Армения показала, что даже вдесятером можно играть с Италией Армения в меньшинстве проиграла Италии.

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал поражение от Италии (1:3) в матче отборочного турнира Евро-2020 в Ереване.

«Мы хорошо начали матч, были агрессивны, поэтому забили гол, но потом, не знаю почему, немного отошли назад, – приводит ArmFootball.com слова 30-летнего игрока. – Пропустили гол, потом помешала красная карточка.

Во втором тайме ребята боролись до конца, показав, что даже вдесятером можно играть с Италией. Мы могли даже забить гол, но не получилось».

Напомним, сборная Армении открыла счет благодаря форварду «Сочи» Александру Карапетяну, который в конце первого тайма был удален. У итальянцев дубль сделал нападающий Андреа Белотти, еще один гол на счету Лоренцо Пеллегрини.

8 сентября также в Ереване Армения сыграет с Боснией и Герцеговиной.