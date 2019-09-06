Роберто Манчини: Матч с Арменией станет сигналом, что с первых минут надо быть настороже Италия одержала волевую победу над Арменией.

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Арменией (3:1) в Ереване.

«Возможно, красная карточка повлияла на их игру, – приводит ArmFootball.com слова Манчини. – С нашей стороны не было неправильного подхода. Сборная Армении очень агрессивно начала игру, но потом мы смогли сравнять счет, когда еще команды были в равных составах. Я доволен игрой Италии, но есть еще что улучшить.

Я думаю, что эта игра станет сигналом для того, чтобы наши игроки с первых минут матча были настороже».

Напомним, сборная Армении открыла счет благодаря форварду «Сочи» Александру Карапетяну, который в конце первого тайма был удален. У итальянцев дубль сделал нападающий Андреа Белотти, еще один гол на счету Лоренцо Пеллегрини.

Италия, выигравшая все пять матчей в группе, сыграет 8 сентября в гостях с Финляндией.