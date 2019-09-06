Депутат Госдумы: В будущем Кокорин и Мамаев смогут принести пользу российскому спорту Кокорин и Мамаев освобождены по УДО.

Загрузка...

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев принес пользу российскому спорту.

«Они, как и прежде, пользуются поддержкой значительной части болельщиков, – приводит «Р-Спорт» слова Дегтярева. – В будущем Кокорин и Мамаев смогут принести пользу российскому спорту, со временем своей игрой вернуть реноме».

Напомним, в пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в силу.